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В Херсонской области мэр Таврийска сложил полномочия

Фото: мэр Таврийска Николай Ризак (tavriysk ks ua)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Таврийска Херсонской области Николай Ризак заявил о сложении полномочий. Причиной он назвал ухудшение состояния здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мной написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку. Городской голова Таврийска Николай Ризак", - написал Ризак.

Напомним, что с 1 апреля городской голова Таврийска находился в плену у российских оккупантов.

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