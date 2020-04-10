В Херсонской области на карантин полностью закроют районный центр

В городе Олешки Херсонской области ввели дополнительные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Дмитрия Воронова.

По его словам, тотальный карантин в Олешках инициировало руководство области. Новые ограничения будут действовать по субботам и воскресеньям.

"На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улицы выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня", - сообщил Воронов.

Мэр Олешок уточнил, что въехать в город будет невозможно (кроме спецтранспорта и автомобилей поставщиков продуктов питания), выезд будет осуществляться частично.

В настоящее время известно о 6 подтвержденных случаев коронавируса в Олешках. Всего в Херсонской области, по состоянию на утро 10 апреля, зарегистрировано 27 заражений COVID-19.

Напомним, в Херсонской области из пункта обсервации сбежали 15 человек. Большинство беглецов - из Западной Украины и из Днепропетровской области.