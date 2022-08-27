В Херсонской области экс-полицейский организовал выдачу российских паспортов
Бывший полицейский в Геническе Херсонской области перешел на сторону России. Он организовал выдачу российских паспортов местным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.
По данным следствия, в мае 2022 года экс-полицейский начал добровольно работать на оккупантов. Он стал "начальником Генического РО ГУ МВД в Херсонской области".
Он организовал работу незаконного правоохранительного органа, в том числе так называемого "отдела визово-паспортной службы". Именно этот орган осуществляет принудительную паспортизацию граждан Украины.
Против коллаборанта открыли уголовное дело по ч. 7 ст. 111-1 УКУ и объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения с возможной конфискацией имущества.
Напомним, что в Запорожье разоблачили чиновников, который организовал схему для "ускоренного" выезда на оккупированную территорию.
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