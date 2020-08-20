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В Херсонской области действовала агентурная сеть ФСБ России

Херсонская область, Четверг 20 августа 2020 20:18
В Херсонской области действовала агентурная сеть ФСБ России
Фото: агентурная сеть ФСБ в Херсонской области ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

ФСБ завербовала бывшую сотрудницу ОГА

Контрразведка разоблачила агентурную сеть Федеральной службы безопасности России на территории Херсонской области. Сетью руководила завербованная российской спецслужбой бывшая сотрудница облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как установили следователи, россияне завербовали женщину во время ее пребывания на территории оккупированного Крыма в 2015 году. Украинка получила задание собирать информацию о военных объектах, сотрудниках СБУ и деятельности местных органов власти, а также изучать общественно-политическую ситуацию в области.

Женщина привлекла к незаконной деятельности других пророссийски настроенных жителей Херсона. Информацию она передавала через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.

Сейчас руководительница агентурной сети задержана, а следователи подготовили ей подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Также правоохранители проводят следственные действия по месту жительства ее сообщников.

"Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также выявлены российские агитационные материалы и российские рубли", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила международную хакерскую группировку, которая действовала на территории Украины; спецоперация проводилась совместно с британскими спецслужбами.

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