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В Херсонской области в детском лагере умер ребенок из Кривого Рога

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Херсонской области в детском лагере "Буревестник" на Арбатской стрелке во время вечернего выступления умерла 15-летняя девочка. Она потеряла сознание на сцене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМиттал" Кривой Рог".

Отмечается, что трагедия произошла вечером 29 августа. Девочка вместе с другими детьми выступала на сцене и в какой-то момент потеряла сознание. Медики лагеря оказали ей первую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали скорую помощь из Геническа.

Затем врачи лагеря решили не ждать машину скорой помощи и повезли ребенка в больницу на автомобиле лагеря. В реанимационном отделении медучреждения Геническа девочка скончалась.

По предварительным данным, ребенок скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомеопатией.

В компании отметили, что, согласно медицинской справке ребенка, у девочки не было проблем со здоровьем: никаких диагнозов и рекомендаций врачей по ограничению физических нагрузок.

По факту смерти 15-летний девочки в лагере проводится специальное расследование.

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Кривой РогХерсон