В Херсонской и Донецкой областях идут бои, у оккупантов срывается мобилизация, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о продолжающихся боях на Донецком и Таврическом направлениях, и об оперативной обстановке на фронтах на начало 50-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению.

Об этом 14 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Российские войска продолжают наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливают артиллерийские подразделения, оптимизируют системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Постоянная угроза применения врагом ракетных ударов по всей территории нашей страны - остается. В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Также проводятся плановые мероприятия боевой подготовки. В белорусском городе Холмич местным рассказывают, якобы украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

На Сиверском направлении российские войска проводят перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. Затем, после восстановления боеспособности, враг отправляет их сосредотачиваться в Белгородскую и Воронежскую области. Противник усиливает контроль границы, проводит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут разведку вероятных направлений наступления, наращивают систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Рашисты продолжают частично блокировать Харьков обстреливают город из артиллерии, проводят перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в Мариуполе. Все - без успеха. Бои сейчас продолжаются.

Как рассказали в Генштабе, за счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей враг продолжает принудительную мобилизацию. В частности, в Горловке проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

"Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов", - говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения войск ВСУ

Российские оккупанты ведут боевые действия в районе Александровки. Пытаются возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На Донбассе бойцы ВСУ за прошлые сутки отбили 8 вражеских атак, уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему противника.

Наши подразделения зенитных ракетных войск в течение предыдущих суток сбили 2 российских истребителя.