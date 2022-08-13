В Херсонском облсовете опровергли фейк россиян о Каховской ГЭС и ядерной катастрофе

Российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС якобы могут создать ядерную катастрофу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
По его словам, пропагандисты Кремля рассказывают, что обстрелы украинских военных Каховской ГЭС могут якобы повлиять на ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции.
"Данная информация не соответствует действительности. ВСУ работают максимально аккуратно, и исключительно по военным целям и логистическим точкам", - подчеркнул Соболевский.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1" возле Каховской ГЭС. Появился спутниковый снимок.
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