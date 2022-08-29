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В Херсонском облсовете дали важные рекомендации жителям оккупированных территорий

Фото: в Херсонском облсовете дали советы жителям оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителям Херсонской области, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовым к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких.

Об этом заявил зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Соболевский также призвал жителей временно оккупированных населенных пунктов области находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи и воды, проверить аптечки первой медицинской помощи.

"Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты оккупантов – по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких", - добавил зампредседателя Херсонского облсовета.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили логистику российских оккупантов в Херсонской области и перешли к наступательным действиям на этом направлении. Поэтому этот участок фронта пока остается самым перспективным.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

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