UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори на цивільних авто

Фото: у Херсонській області заборонили використовувати відеореєстратори на цивільних авто (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

На території Херсонської області ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.

Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Їм забороняється використовувати засоби для знімання на:

  • дорогах загального користування;
  • блокпостах;
  • об'єктах інфраструктури;
  • об'єктах загального призначення;
  • укріпленнях або місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин Сил оборони.

Окрім цього в області вводиться режим світломаскування. Він буде тривати 18:00 до 06:00. У цей час заборонено вуличне освітлення, освітлення територій об'єктів, будівель та споруд, рекламних вивісок, банерів, вітрин, житлових будинків та прибудинкових територій тощо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьокупанти