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В Херсонській області ввели заборону на купання та вилов риби

Фото: в Херсонській області ввели заборону на купання та вилов риби (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В зв'язку з забрудненням води в Херсонській області введено заборону на купання в відкритих водоймах, а також на вилов та продаж риби.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Небезпека цілком реальна й відчутна. Це наша вода. На жаль вона зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму", - повідомив Прокудін.

Глава ОВА розповів, що на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру він дав доручення заборонити купання на водних об'єктах, а також заборонити вилов та продаж риби в області.

"У криницях та відкритих водоймах на затоплених територіях можуть опинитись хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ, які є вимиті. Не забуваємо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Тому готуйте їжу й пийте тільки бутильовану або завезену воду", - наголосив він.

До того ж він нагадав, що в зв'язку з погодними умовами, завтра волонтерів не допускатимуть до рятувальних операцій.

"Завтра очікуються грози, місцями град, шквал вітру досягатиме позначки 15-20 м/с", - наголосив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і сам Херсон. Особливо важка ситуація на окупованому лівому берегу Херсонської області.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери проводять евакуацію на підконтрольних Україні територіях. Проте окупанти не дають людям безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

За даними Херсонська ОВА, за останню ніч вода відійшла на 31 см, але найближчими днями очікуються дощі.

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Херсонська областьКаховська ГЕС