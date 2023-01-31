В Херсонській області відновлюється робота бригад швидкої допомоги

В Херсонській області наразі працює 28 бригад швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

Так, в самому Херсоні працює 15 бригад медиків, а решта надають екстренну медичну допомогу на деокупованих територіях області. Крім Херсона, "швидкі" обслуговують Білозерку, Станіслав, Миролюбівку, Музиківку, Токарівку, Берислав, Велику Олександрівку. Також бригади знаходяться у Калинівському, Чкалівському та Борозенському пунктах базування. Крім цього, підстанції швидкої медичної допомоги є у Високопіллі, Кочубеївці та Нововоронцовці.