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В Херсонській області відновлюється робота бригад швидкої допомоги

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Херсонська область, Вівторок 31 січня 2023 03:16
В Херсонській області відновлюється робота бригад швидкої допомоги Фото: на Херсонщині відновлюють роботу "швидкі" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Херсонській області наразі працює 28 бригад швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

Так, в самому Херсоні працює 15 бригад медиків, а решта надають екстренну медичну допомогу на деокупованих територіях області. Крім Херсона, "швидкі" обслуговують Білозерку, Станіслав, Миролюбівку, Музиківку, Токарівку, Берислав, Велику Олександрівку. Також бригади знаходяться у Калинівському, Чкалівському та Борозенському пунктах базування.

Крім цього, підстанції швидкої медичної допомоги є у Високопіллі, Кочубеївці та Нововоронцовці.

Нагадаємо, що в той же час на захопленій частині Херсонської області російські окупанти перетворюють лікарні на військові госпіталі.

Крім цього, вони забороняють навчання в Херсонській області за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.

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Херсонська область медицинская помощь
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