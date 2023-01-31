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В Херсонской области возобновляется работа бригад скорой помощи

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Херсонская область, Вторник 31 января 2023 03:16
В Херсонской области возобновляется работа бригад скорой помощи Фото: в Херсонской области возобновляют работу "скорые" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсонской области работает 28 бригад скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

Так, в самом Херсоне работает 15 бригад медиков, остальные оказывают экстренную медицинскую помощь на деоккупированных территориях области. Кроме Херсона, "скорые" обслуживают Белозерку, Станислав, Миролюбовку, Музыковку, Токаревку, Берислав, Большую Александровку. Также бригады находятся в Калиновском, Чкаловском и Борозенском пунктах базирования.

Кроме этого, подстанции скорой медицинской помощи находятся в Высокополье, Кочубеевке и Нововоронцовке.

Напомним, что в то же время на захваченной части Херсонской области российские оккупанты превращают больницы в военные госпитали.

Кроме того, они запрещают обучение в Херсонской области по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

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Херсонская область медицинская помощь
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