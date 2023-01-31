В Херсонской области возобновляется работа бригад скорой помощи

В Херсонской области работает 28 бригад скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

Так, в самом Херсоне работает 15 бригад медиков, остальные оказывают экстренную медицинскую помощь на деоккупированных территориях области. Кроме Херсона, "скорые" обслуживают Белозерку, Станислав, Миролюбовку, Музыковку, Токаревку, Берислав, Большую Александровку. Также бригады находятся в Калиновском, Чкаловском и Борозенском пунктах базирования. Кроме этого, подстанции скорой медицинской помощи находятся в Высокополье, Кочубеевке и Нововоронцовке.