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В Херсонській області українські захисники влучили у кафе, де обідали росіяни

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Херсонська область, Середа 09 листопада 2022 14:05
В Херсонській області українські захисники влучили у кафе, де обідали росіяни Ілюстративне фото: у Херсонській області українські партизани влучили у кафе, де обідали росіяни (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за наведенням руху опору влучили у кафе в Зеленівці Херсонської області, де обідали російські окупанти та неподалік окопувались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти окопувались неподалік від самого кафе.

Раніше повідомлялося, що росіяни повністю залишили Херсонську ОДА.

Зазначимо, що окупований Херсон, ймовірно, дедалі ближче до визволення - росіяни вже знімають прапори та блокпости. РБК-Україна зібрала інформацію про те, що відбувається у місті.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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