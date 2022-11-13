В Херсонській області сім'я підірвалася на міні: четверо постраждалих

В неділю, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну - чотири людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
Він зазначив, що серед постраждалих є дитина 11 років.
"Російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок, невтомно просимо бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами", - закликав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети в Херсоні. Він зазначив, що там працюють десять груп вибухотехніків, правоохоронці, а також є різні підрозділи Сил оборони
Нагадаємо, Зеленський вказав, що останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.