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У Херсонській області розширили список населених пунктів для обов'язкової евакуації дітей

Фото: у Херсонській області розширили список населених пунктів для евакуації дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Евакуацію дітей та їх родин проведуть ще у трьох населених пунктах Херсонської області. Евакуація є обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Під час засідання Ради оборони Херсонської області було ухвалене рішення розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації родин з дітьми. Причиною цього стали постійні обстріли російських окупантів.

Обов'язкову евакуацію сімей з дітьми проведуть у Станіславі, Широкій Балці та Олександрівці.

"Звертаюся до жителів. Будь ласка, не нехтуйте цією рекомендацією. Об’єктивно оцініть ситуацію. Подбайте про безпеку. Власну та близьких", - наголосив Прокудін.

Евакуація та проживання  на новому місці - безкоштовні. Бажаючі евакуюватися можуть звернутися контакт-центру за номером 0800 101 102.

Евакуація у Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

У Херсонській області збільшили тривалість комендантської години. Вона триває з 20:00 до 6:00.

Також у вересні влада оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області.

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