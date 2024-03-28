В Херсонській області росіяни на моторці підірвались на своїй ж міні (відео)

На лівобережжі Херсонської області окупанти на моторці підірвались на протичовній міні. Її встановили вони ж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Як зазначили військові, "чудова детонація" трапилась на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, у Херсонській області.

"При спробі окупантів встановити протичовнову міну, їх моторку знесло течією на таку ж міну, встановлену раніше", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у районі Кринок Херсонської області

Нещодавно речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що на ранок 26 березня російські війська за добу не проводили штурмів плацдарму ЗСУ в районі Кринок, розташованого на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Зазначимо, у лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області. Наприкінці лютого повідомлялося, що росіяни не залишають спроб відтіснити українських військових із лівого берега Дніпра у Херсонській області. Для цього росіяни йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

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