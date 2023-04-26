У Херсонській області планують евакуювати одне із сіл через російські обстріли

Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.

Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.

Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.

Також цієї ночі у Херсоні пролунали вибухи, у мережі не виключили, що це були обстріли росіян.

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