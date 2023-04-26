UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області планують евакуювати одне із сіл через російські обстріли

Фото: жителів села у Херсонській області евакуюють через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білозерську військову адміністрацію в Facebook.

Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.

Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.

Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.

Також цієї ночі у Херсоні пролунали вибухи, у мережі не виключили, що це були обстріли росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьевакуація