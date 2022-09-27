У Херсонській області окупанти ловлять людей на вулиці та силою змушують "голосувати"

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації .

"В останні дні ми отримуємо численні звернення від херсонців про те, який тиск окупанти чинять на людей. Зі зброєю в руках ходять по домівках. Ловлять людей на вулицях. Силою та погрозами змушують голосувати. Багатьом з тих, хто проти або відмовляється голосувати - заявляють, що у них є 24 години, щоб виїхати", - розповів РБК-Україна голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Якщо чоловік, піддавшись погроз виїхати за 24 години, вирішує залишити окуповану територію, на кордоні його затримують та мобілізують. Та сама доля чекає і на тих, хто голосує "за" і має російський паспорт.