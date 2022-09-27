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У Херсонській області окупанти ловлять людей на вулиці та силою змушують "голосувати"

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Херсон, Вівторок 27 вересня 2022 12:36
У Херсонській області окупанти ловлять людей на вулиці та силою змушують "голосувати" Фото: в Херсонській області окупанти ловлять людей на вулиці та силою змушують голосувати (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акимова

У Херсонській області окупанти силою та погрозами зброєю змушують голосувати місцевих мешканців. У разі відмови дають 24 години на виїзд із міста, а на найближчому блокпості мобілізують.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації.

"В останні дні ми отримуємо численні звернення від херсонців про те, який тиск окупанти чинять на людей. Зі зброєю в руках ходять по домівках. Ловлять людей на вулицях. Силою та погрозами змушують голосувати. Багатьом з тих, хто проти або відмовляється голосувати - заявляють, що у них є 24 години, щоб виїхати", - розповів РБК-Україна голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Якщо чоловік, піддавшись погроз виїхати за 24 години, вирішує залишити окуповану територію, на кордоні його затримують та мобілізують. Та сама доля чекає і на тих, хто голосує "за" і має російський паспорт.

Нагадаємо, що з 24 по 27 вересня в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так званого "приєднання до Росії".

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