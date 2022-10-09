У Херсонській області окупанти з літака обстріляли цивільну автоколону

Російська авіація обстріляла автомобільну колону у Херсонській області. У машинах знаходилися з цивільні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За його словами, інцидент стався 7 жовтня близько 8:00. Російські військові із літака обстріляли автоколону мирних громадян. Лубінець зазначив, що люди стояли у черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення російськими окупантами законів та звичаїв війни.