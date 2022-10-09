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У Херсонській області окупанти з літака обстріляли цивільну автоколону

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Херсонская область, Неділя 09 жовтня 2022 13:19
У Херсонській області окупанти з літака обстріляли цивільну автоколону Фото: окупанти обстріляли колону у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація обстріляла автомобільну колону у Херсонській області. У машинах знаходилися з цивільні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За його словами, інцидент стався 7 жовтня близько 8:00. Російські військові із літака обстріляли автоколону мирних громадян. Лубінець зазначив, що люди стояли у черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення російськими окупантами законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала ракетного удару по автоколоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя.

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