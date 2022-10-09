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В Херсонской области оккупанты с самолета обстреляли гражданскую автоколонну

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Херсонская область, Воскресенье 09 октября 2022 13:19
В Херсонской области оккупанты с самолета обстреляли гражданскую автоколонну Фото: оккупанты обстреляли колонну в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация обстреляла автомобильную колонну в Херсонской области. В машинах находились гражданские люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По его словам, инцидент произошел 7 октября около 8:00. Российские военные из самолета обстреляли автоколонну мирных граждан. Лубинец отметил, что люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста.

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения российскими оккупантами законов и обычаев войны.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья.

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