В Херсонській області окупанти атакували лікарів "швидкої" під час допомоги пораненим
Російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"У Миколаївці росіяни атакували карету “швидкої”. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, за попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.
Обстріли Росії бригад "швидкої допомоги" в Україні
Для російських окупантів обстріл машин бригад медиків є звичною тактикою. Загарбники влаштовують такі атаки не вперше.
Наприклад, у червні окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом виявилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий. А на початку квітня війська РФ обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі. Спочатку було відомо про поранення двох фельдшерів та 6 цивільних. Крім того, у грудні 2022 року російські військові завдали ракетного удару по Куп'янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер "швидкої", яка потрапила під обстріл.
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