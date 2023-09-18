В Херсонській області окупанти атакували лікарів "швидкої" під час допомоги пораненим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"У Миколаївці росіяни атакували карету “швидкої”. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, за попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Обстріли Росії бригад "швидкої допомоги" в Україні

Для російських окупантів обстріл машин бригад медиків є звичною тактикою. Загарбники влаштовують такі атаки не вперше.

Наприклад, у червні окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом виявилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий. А на початку квітня війська РФ обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі. Спочатку було відомо про поранення двох фельдшерів та 6 цивільних. Крім того, у грудні 2022 року російські військові завдали ракетного удару по Куп'янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер "швидкої", яка потрапила під обстріл.