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У Херсонській області місцева жителька очолила "міносвіти" окупантів. Їй оголошено підозру

Четвер 23 листопада 2023 02:22
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У Херсонській області місцева жителька очолила "міносвіти" окупантів. Їй оголошено підозру Ілюстративне фото: жительці Генічеська оголошено підозру за колабораціонізм (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителька Генічіска погодилась на співпрацю з росіянами та очолила так зване "Міністерство освіти" на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Як з'ясували слідчі, у червні 2022 року 49-річна жінка погодилась на співпрацю із ворогом та добровільно зайняла посаду "начальника отдела образования Генического муниципального округа".

Пізніше, у лютому 2023, її посада змінилася на "начальника отдела по работе с образовательными учреждениями Генического муниципального округа".

Колаборантка виконувала накази незаконно створених органів, планувала заходи, спрямовані на популяризацію росії: флеш-моби, відкриті уроки тощо.

Окрім цього у жовтні цього року вона отримала від окупантів "підвищення", очоливши так зване "Министерство образования Херсонской области".

Їй оголошено підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Знищення українських книг та завезення російських "підручників"

Зазначимо, що російські окупанти позиціонують українські книги як "екстремістську літературу". При цьому відносять до неї книги, надруковані в період з 1994-2021 років.

Разом з тим росіяни 2023 року завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 млн російських книг.

Також повідомлялося, що на підконтрольних військам РФ територіях Донецької та Луганської областей інтервенти провели роботу щодо знищення української літератури у бібліотеках. Там за це відповідальні представники окупаційних "адміністрацій" та працівники "управлінь освіти".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завезли на окуповані території Херсонської області 34 тисячі своїх підручників.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "перевиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди у школах.

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