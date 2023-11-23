В Херсонской области местная жительница возглавила "минобразования" оккупантов. Ей объявлено подозрение

Жительница Геничиска согласилась на сотрудничество с россиянами и возглавила так называемое "Министерство образования" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Как выяснили следователи, в июне 2022 года 49-летняя женщина согласилась на сотрудничество с врагом и заняла должность "начальника отдела образования Генического муниципального округа".

Позднее, в феврале 2023 г., ее должность сменилась на "начальника отдела по работе с образовательными учреждениями Генического муниципального округа".

Колаборантка выполняла приказы незаконно созданных органов, планировала мероприятия, направленные на популяризацию россии: флеш-мобы, открытые уроки и т.д.

Кроме этого, в октябре этого года она получила от оккупантов "повышение", возглавив так называемое "Министерство образования Херсонской области".

Ей объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Уничтожение украинских книг и завоз российских "учебников"

Отметим, что российские оккупанты позиционируют украинские книги как "экстремистскую литературу". При этом относят к ней книги, опубликованные в период с 1994-2021 годов.

Вместе с тем россияне 2023 завезли на временно оккупированные территории Украины около 2,5 млн российских книг.

Также сообщалось, что на подконтрольных войскам РФ территориях Донецкой и Луганской областей интервенты провели работу по уничтожению украинской литературы в библиотеках. Там за это ответственные представители оккупационных администраций и работники управлений образования.

Ранее сообщалось, что российские захватчики завезли на оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч своих учебников.

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются "перевоспитать" украинских детей из-за милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.

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