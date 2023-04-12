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В Херсонській області чоловік підірвався на російській вибухівці

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Херсонська область, Середа 12 квітня 2023 19:25
В Херсонській області чоловік підірвався на російській вибухівці Фото: в Херсонській області чоловік підірвався на російській вибухівці (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 квітня, Мешканець Херсонської області підірвався на російському вибуховому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними адміністрації, сьогодні поблизу села Тагинка Херсонської області 64-річний чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет, що знаходився у кар'єрі.

Через детонацію вибухівки чоловік дістав тяжкі травми з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг. Чоловіка шпиталізували до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя.

"Вкотре нагадуємо, що територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися не можна! Памʼятайте, що життя одне і його варто берегти", - додали в адміністрації.

Оновлено о 19:29:

За даними обласної адміністрації, автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки.

"На жаль, один чоловік загинув, другий - дістав тяжкі травми", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні у Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї.

Також нещодавно поблизу Ізюма чоловік на городі наступив на "пелюстку". Він отримав осколкові поранення.

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