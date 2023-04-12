В Херсонской области мужчина подорвался на российской взрывчатке

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным администрации, сегодня вблизи села Тагинка Херсонской области 64-летний мужчина наткнулся на находившийся в карьере взрывоопасный предмет.

Из-за детонации взрывчатки мужчина получил тяжелые травмы с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

"В очередной раз напоминаем, что по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя! Помните, что жизнь одна и ее стоит беречь", - добавили в администрации.

Обновлено в 19:29:

По данным областной администрации, автомобиль с двумя гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки.

"К сожалению, один человек погиб, второй - получил тяжелые травмы", - сообщили в ОГА.

Напомним, сегодня в Харьковской области мужчина взорвался на мине в собственном дворе.

Также недавно вблизи Изюма мужчина на огороде наступил на "лепесток". Он получил осколочные ранения.

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