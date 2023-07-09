У Херсонській області через детонацію вибухівки постраждали двоє людей
У Херсонській області через детонацію російської вибухівки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.
Інцидент трапився у Тягинці.
За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що місцеві жителі дістали травми.
Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг доставили у лікарню Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу.
Мінна небезпека
Через високу мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:
- не рухатись невідомими та не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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