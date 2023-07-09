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У Херсонській області через детонацію вибухівки постраждали двоє людей

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Неділя 09 липня 2023 18:13
У Херсонській області через детонацію вибухівки постраждали двоє людей Фото: У Херсонській області через детонацію вибухівки постраждали двоє юдей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області через детонацію російської вибухівки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Інцидент трапився у Тягинці.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що місцеві жителі дістали травми.

Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг доставили у лікарню Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу.

Мінна небезпека

Через високу мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

  • не рухатись невідомими та не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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