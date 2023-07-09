В Херсонской области из-за детонации взрывчатки пострадали два человека

В Херсонской области из-за детонации российской взрывчатки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

Инцидент произошел в Тягинце.

По предварительной информации, двое мужчин, 35 и 27 лет, пытались разобрать неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего местные жители получили травмы.

Обоих пострадавших с осколочными ранениями рук и ног доставили в больницу Херсона. Врачи оказывают им медицинскую помощь.

Минная опасность

Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

не двигаться неизвестными и не проверенными грунтовыми дорогами;

не цеплять любую подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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