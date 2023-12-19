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Херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з РФ

Ілюстративне фото: херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Керівники Херсонської компанії-нафтотрейдера допомагають Росії встановлювати окупаційний режим на тимчасово захопленій частині півдня України. Їм оголошено підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як з'ясували слідчі, директор і бухгалтер вищезгаданої фірми пішли на співпрацю з російською ФСБ ще на початку повномасштабного вторгнення. Разом вони налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників.

У Херсоні підозрювані заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті. Вони використовували власну автозаправну станцію на території обласного центру.

Вони поставили загарбникам понад 300 тонн пального на більше ніж 20 млн у гривневому еквіваленті.

Окрім цього колаборанти "перереєстрували" власну компанію за російським "законодавством" та відкрили рубльові рахунки в одному з московських банків.

СБУ зафіксували, що фігуранти чинили тиск на працівників підприємства та змушували їх отримувати російські паспорти. А у разі відмови  їм погрожували звільненням та "відповідною заявою" до каральних органів РФ.

Під час деокупації Херсона обом підозрюваним вдалося втікти разом з російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону.

 Фото: херсонським нафтотрейдерам оголошено підозру у співпраці з РФ (t.me/SBUkr)

Однак при обшуках на підприємстві виявлено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини фігурантів.

Оскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і притягнути до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Тим часом жителя Закарпатської області засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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