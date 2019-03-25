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Херсонские правоохранители причастны к убийству Гандзюк, - расследование

Новости » Общество    25.03.2019 - 21:39
Херсонские правоохранители причастны к убийству Гандзюк, - расследование
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Гандзюк называла голову Херсонского облсовета Мангера и заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Рищука вероятными заказчиками нападения

Журналисты в ходе собственного расследования убийства Екатерины Гандзюк пришли к выводу, что некоторые херсонские правоохранители причастны к преступлению. Об заявила Анна Бабинец, соучредитель проекта "Слідства.Інфо" в эфире "Громадського".

По ее словам, эти люди остаются на своих должностях, и она не знает, расследуется ли их вероятное участие в покушении на Гандзюк.

"Люди с правоохранительной системы Херсонской области каким-то образом были причастны и касаются этой истории", - сказала она.

Бабинец добавила, что эти люди остаются на своих должностях, и она не знает, расследуется ли их вероятное участие в покушении на Гандзюк.

Также она заявила, что Гандзюк во время общения с ней говорила о слежке со стороны правоохранителей.

Кроме того, Гандзюк называла голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука вероятными заказчиками нападения на себя.

Перед смертью Гандзюк написала своим друзьям, что, как ей кажется, нападение на нее заказал Рищук.

Отметим, сегодня в кинотеатре "Киев" состоялась премьера фильма "Гандзюк. Системное убийство".

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ может в ближайшее время завершить досудебное следствие по делу об убийстве херсонской активистки. В то же время, представитель СБУ не подтвердил, что будут установлены все лица, причастные к совершению преступления.

В деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже допрошены 375 свидетелей.

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