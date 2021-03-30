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Херсонская область приближается к "оранжевой" зоне карантина, - ОГА

Автор: Андрей Козловский

Херсонская область в ближайшее время перейдет из "желтой" карантинной в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это связано с быстрыми темпами распространения коронавируса в регионе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан.

"По состоянию на сегодня Херсонская область - единственная область в Украине, которая находится в "желтой" зоне епіднебезпеки. Но, к сожалению, исходя из динамики роста заболеваемости, можем прогнозировать, что мы в ближайшее время перейдем в "оранжевую", - сказал Чабан.

Он также добавил, что показатель заболеваемости COVID-19 по области составляет 170 случаев на 100 тысяч населения.

Сейчас в Скадовском районе 358 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует параметрам "красной" зоны. Каланчакский (270 случаев на 100 тысяч населения) и Генический (235 случаев на 100 тысяч населения) районы, Херсон (235 случаев на 100 тысяч населения).

За последние сутки в области зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в "оранжевой" зоне сейчас находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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