Херсонская область приближается к "оранжевой" зоне карантина, - ОГА

"По состоянию на сегодня Херсонская область - единственная область в Украине, которая находится в "желтой" зоне епіднебезпеки. Но, к сожалению, исходя из динамики роста заболеваемости, можем прогнозировать, что мы в ближайшее время перейдем в "оранжевую", - сказал Чабан.

Он также добавил, что показатель заболеваемости COVID-19 по области составляет 170 случаев на 100 тысяч населения.

Сейчас в Скадовском районе 358 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует параметрам "красной" зоны. Каланчакский (270 случаев на 100 тысяч населения) и Генический (235 случаев на 100 тысяч населения) районы, Херсон (235 случаев на 100 тысяч населения).

За последние сутки в области зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.