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Херсонська тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

Фото: херсонська тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ черговий високопрохідний позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль вже працює на території Херсонської області в складі Територіальної оборони та використовується в заходах щодо посилення обороноздатності країни.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Міністерство оборони України