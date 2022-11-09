На Херсонщині підірвано Дар'ївський міст (фото)

У тимчасово окупованій частині Херсонської області підірвано Дар'ївський міст через річку Інгулець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь.
Дар'ївський міст розташований на правому березі Дніпра неподалік окупованого Херсона.
Передбачається, що його висадили в повітря російські війська.
Крім того, повідомляється про підрив переправ через канал біля Снігурівки у бік Херсона.
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