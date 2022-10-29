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У Херсоні знаходяться найбільш боєздатні підрозділи РФ, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Херсоні наразі перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські військові. За попередніми оцінками, угруповування російських військ на південному напрямку нараховує близько 40 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в інтерв'ю The Drive.

За його словами, у районі Херсона знаходяться підрозділи російські повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Вони є найбоєздатнішими підрозділами російської армії. Їх також посилюють мобілізованими.

Буданов зазначив, що ці війська також дислокуються і на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області.

"Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас - це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, за даними українських військових, окупанти перекинули на правий берег Дніпра у Херсонській області мобілізованих.

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