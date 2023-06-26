У Херсоні затримали прикордонника, який під час окупації міста співпрацював із РФ

Деталі справи

Молодший сержант, перебуваючи в тимчасово окупованому РФ місті Херсоні, перейшов на бік ворога. Він добровільно обіймав посаду "оперуповноваженого оперативного відділу" в незаконно створеному правоохоронному органі "Північна виправна колонія (№ 90)" Управління служби виконання покарань по Херсонській області".

"На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні", - пише СБУ.

Що йому загрожує

Правоохоронці затримали його 20 червня 2023 року та повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

ДБР повідомило, що під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучені мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з окупантами, 626 тисяч гривень та 5 тисяч доларів готівкою.

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.