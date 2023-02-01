У Херсоні залишилось 20% мешканців, проте про гуманітарну катастрофу не йдеться
У Херсоні залишилося наразі 60 тисяч людей із 300 тисяч, які мешкали у місті до 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресофіцера Херсону Дмитра Плетенчука на брифінгу у медіацентрі "Україна - Одеса".
"У Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей, це 20% від населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхало під час окупації і після початку обстрілів виїхала решта. Залишилися переважно соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуацію, чи дуже патріотичні люди, які не хочуть виїжджати. Вони кажуть: ми жили під окупацією, чим нас можуть злякати ці обстріли", - підкреслив Плетенчук.
Оскільки, за словами пресофіцера, зараз безпечних локацій в Херсоні немає, влада закликає людей все ж таки евакуюватися. Проте не можна сказати, що у Херсоні гуманітарна катастрофа.
"Ситуація не критична - є вода, є теплопостачання, є тепло. Сказати, що гуманітарна катастрофа, не можна. Магазини та аптеки працюють, працюють пункти видачі гуманітарної допомоги. Таких локацій близько 18. Місто функціонує в штатному режимі", - зазначив офіцер.
Крім того, Плетенчук додав, що найбільш небезпечним у Херсоні є мікрорайон Острів.
"Там постійно руйнують комунікації систем життєзабезпечення. Проте там досі залишаються люди, навіть з дітьми. І у них постійно виникають проблеми з енергопостачанням, тому що ремонтні бригади не завжди туди можуть виїхати через небезпеку", - уточнив він.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що британська розвідка назвала мету обстрілів Росією звільненого Херсона.
Нагадаємо, російські війська завдали 1739 ударів по Херсону від моменту деокупації міста, яка відбулась під час контрнаступу ЗСУ.
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