ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель, - ОК "Юг"

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 18 листопада 2022 02:20
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель, - ОК "Юг" Фото: у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель (facebook.com/garryshow)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок ворожого обстрілу від осколкових поранень загинув житель Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневою поразкою Чорнобаївку, Антонівку та сам Херсон.

"Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий житель. Також поблизу попадання мінометного снаряда пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, мешканцям рекомендують повертатися до звільненого Херсона та області після проведення робіт з розмінування та стабілізаційних заходів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв