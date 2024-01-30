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У Херсоні та Харківській області встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Вівторок 30 січня 2024 12:32
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У Херсоні та Харківській області встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation Фото: у Херсоні та області встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд PIN-UP Foundation підтримав ініціативу SafePlace4UA зі встановлення мобільних вуличних укриттів, які сприяють безпеці українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Так, за фінансової підтримки PIN-UP Foundation було виготовлено два укриття – SafePlace №0012 встановили в місті-герої Херсоні на одній із зупинок громадського транспорту, SafePlace №0013 –- в населеному пункті Циркуни Харківської області.

У разі небезпеки укриття можуть захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів касетних снарядів. Вони мають товсті стіни в понад 25 см та стелю 40 см з армованого бетону й розраховані на перебування 15 осіб.

Всередині встановлені лави для сидіння, змонтоване освітлення, встановлена вентиляція. Зовні споруди містять знак місця збору, напрямок та адресу найближчого укриття, qr-коди з роликом про SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ільїна наголосила на важливості таких ініціатив.

"Наша мета - допомагати і сприяти безпеці та благополуччю українців. Ці укриття - лише початок наших зусиль для створення безпечного середовища для жителів Херсона, Циркунів та інших регіонів України", - заявила вона.

SafePlaceUA - ініціатива благодійного фонду "Юність 2.0" зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.

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