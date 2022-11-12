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В Херсоні росіяни замінували будівлю "Суспільного"

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 14:58
В Херсоні росіяни замінували будівлю "Суспільного" Фото: в Херсоні росіяни замінували будівлю "Суспільного" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти замінували будівлю "Суспільного" у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook менеджера філії Михайла Сваричевського.

"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час знаходився і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.

Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.

"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.

Нагадаємо, що українські військові 11 листопада зайшли у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане росіянами з 2 березня 2022 року.

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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