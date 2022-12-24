У Херсоні повідомляють про сильні вибухи
Фото: в Херсоні повідомляють про сильні вибухи (Getty Images)
У Херсоні сьогодні, 24 грудня чують сильні вибухи. Попередньо, є "прильоти" та загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Сильні вибухи у Херсоні. Попередньо, є влучення та жертви", - інформують у мережі.
Офіційні джерела поки не надають інформації про вибухи та поточну ситуацію в місті.
Нагадаємо, що вчора, 23 грудня російські війська 74 рази вдарили по Херсону та області. Внаслідок чого є руйнування та багато жертв.
Додамо, що влада Херсона рекомендувала жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися.
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