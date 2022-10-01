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У Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну, - ОК "Південь"

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти стали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, які найближчим часом плануються для відряджання на передову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики з Інституту вивчення війни прогнозували, що російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії.

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Херсон