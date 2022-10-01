У Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну, - ОК "Південь"

Окупанти стали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, які найближчим часом плануються для відряджання на передову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики з Інституту вивчення війни прогнозували, що російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії.

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