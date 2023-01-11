ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне раздаются взрывы, тревоги в области нет

Новина українською →
Херсон, Среда 11 января 2023 12:58
В Херсоне раздаются взрывы, тревоги в области нет Фото: в Херсоне раздаются взрывы, тревоги в области нет (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 января российские войска снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.

Днем ранее оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 85-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа