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В Херсоне восстановили мобильную связь

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Херсонская область, Вторник 03 мая 2022 17:54
В Херсоне восстановили мобильную связь Фото: Херсонцы могут снова пользоваться мобильной связью (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Херсонская областная государственная администрация объявила о возобновлении услуг мобильной связи в захваченном войсками РФ Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Херсонской ОГА в Facebook.

Областной центр снова с украинской мобильной связью. Специалистам телеком-операторов удалось возобновить работу сетей после нанесенных оккупантами 30 апреля повреждений.

"В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. В настоящее время мобильная связь понемногу восстанавливается", – говорится в сообщении.

С работой интернета, по информации ОГА, ситуация более сложная. Поскольку поврежденное оборудование находится в зоне боевых действий, его попытаются восстановить с территории Николаевской области.

Напомним, что российские оккупанты готовят захваченные территории к "воссоединению" с РФ.

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