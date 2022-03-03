UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсоне российские оккупанты захватили здание ОГА

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в четверг, 3 марта, захватили здание Херсонской областной государственной администрации. Местные власти продолжают исполнять свои обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту в Telegram.

По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать и решать насущные вопросы для помощи жителям области. Также ожидается поступление гуманитарной помощи.

"Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", - добавил Лагута.

Напомним, сегодня город Буча Киевской области полностью перешел под контроль украинских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину