В Херсоне российские боевики берут в заложники и пытают мирных жителей

Через соцсети местные жители отслеживают передвижения российских патрулей и узнают местоположение вражеских блокпостов на дорогах. Так есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения.

В случае попадания на уличную проверку оккупанты осуществляют осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходит эту процедуру. После этого людей увозят в неизвестном направлении.

С первых дней оккупации в социальных сетях начали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.

Херсонцы, которые побывали в плену и вырвались на подконтрольную Правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов.