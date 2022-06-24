В Херсоне подорвали автомобиль с местным коллаборантом

В Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского журналиста Дениса Казанского в Telegram и российское издание ТАСС.
По данным российского издания, на месте взрыва находятся два обгоревших автомобиля, а сам участок оцеплен. На месте работают взрывотехники, которые проверяют территорию.
Кроме того, в результате взрыва автомобиля выбиты окна в четырехэтажном доме, возле которого произошел инцидент.
В 2014 году Дмитрий Савлученко был активистом на митингах за "русскую весну". Создатель молодежной организации "Новая Русь". После оккупации Херсона заведовал молодежью и спортом в "администрации" оккупантов.
По данным журналиста, Савлученко находился в партии Виктора Медведчука.
"Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант уголовных споров", - заявил Казанский.
По его словам, на оккупированных территориях идет сумасшедший дележ награбленного добра.
Обновлено: советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань заявил, что предателя утром взорвали в авто в одном из дворов Херсона.
"У наших партизан еще одна победа - убит "начальник Департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" Дмитрий Савлученко", - написал он в Facebook.