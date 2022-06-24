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В Херсоне подорвали автомобиль с местным коллаборантом

Фото: коллаборант Дмитрий Савлученко (t.me/kazansky2017)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского журналиста Дениса Казанского в Telegram и российское издание ТАСС.

По данным российского издания, на месте взрыва находятся два обгоревших автомобиля, а сам участок оцеплен. На месте работают взрывотехники, которые проверяют территорию.

Кроме того, в результате взрыва автомобиля выбиты окна в четырехэтажном доме, возле которого произошел инцидент.

В 2014 году Дмитрий Савлученко был активистом на митингах за "русскую весну". Создатель молодежной организации "Новая Русь". После оккупации Херсона заведовал молодежью и спортом в "администрации" оккупантов.

По данным журналиста, Савлученко находился в партии Виктора Медведчука.

"Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант уголовных споров", - заявил Казанский.

По его словам, на оккупированных территориях идет сумасшедший дележ награбленного добра.

Обновлено: советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань заявил, что предателя утром взорвали в авто в одном из дворов Херсона.

"У наших партизан еще одна победа - убит "начальник Департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" Дмитрий Савлученко", - написал он в Facebook.

Напомним, 22 июня в Херсонской области подорвали автомобиль "главы администрации" в Чернобаевке.

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