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До Херсона 15 км. Українські бійці заявили про звільнення Киселівки

Фото: українські бійці заявили про звільнення Киселівки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продовжують свій контрнаступ в Херсонській області. ЗСУ повідомляють про взяття під контроль Киселівки, що за 15 км від Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднили бійці.

Важливість Киселівки

Як пояснив раніше РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, Киселівка є важливим населеним пунктом для ЗСУ.

"Киселівка - це село на трасі М14, яке з'єднує Миколаїв та Херсон. Тобто, це тактичний рівень, українські сили оборони просуваються вздовж цієї траси до Херсона в ході запланованих дій, а чим ближче ми до Херсону, тим ближче його звільнення", - пояснює Селезньов.

До того ж у цьому населеному пункті росіяни зосереджували чимало сил. Також від Киселівки до Чорнобаївки (а саме "славнозвісного" аеродрому, який знаходиться неподалік) відстань вже становить менш як 10 км.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці повідомили про деокупацію села Брускинське в Херсонській області.

Додамо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України