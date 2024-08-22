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Херсон частично без света: россияне атаковали критическую инфраструктуру

Херсон, Четверг 22 августа 2024 08:58
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Херсон частично без света: россияне атаковали критическую инфраструктуру Фото: Херсон частично остался без света из-за обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 22 августа ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Город частично остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

Сегодня утром под ударом в Херсоне в очередной раз оказалась критическая инфраструктура. В результате утренней атаки в городе возникли перебои с электроснабжением.

"Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры", - сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин.

По словам начальника городской военной администрации, из-за обесточивания других важных объектов снизилось давление подачи воды, троллейбусные маршруты №8, 9, 11 и 12 сокращены до площади Независимости.

"Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие", - написал Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что часть Херсонской области была оккупирована российскими войсками в начале полномасштабного вторжения. Силы обороны освободили правобережную часть Херсонской области осенью 2022 года.

Пока бои идут на островах между двумя берегами Днепра. Российские захватчики ежедневно обстреливают прифронтовые населенные пункты, в том числе и Херсон.

Детальнее о ситуации в области - в интервью главы Херсонской ОВА Александра Прокудина для РБК-Украина.

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