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Хемілтон залишиться у "Феррарі" без багаторічного соратника

Бреклі, Четвер 22 серпня 2024 12:59
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Хемілтон залишиться у "Феррарі" без багаторічного соратника Фото: Піт Боннінгтон і Льюїс Хемілтон пропрацювали разом понад 10 років (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон після переходу до "Феррарі" завершить співпрацю з гоночним інженером Пітом Боннінгтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

"Мерседес" зіграв на випередження і зберіг менеджера просуванням по службі. "Боно" продовжить роботу в стайні на посаді очільника гоночного відділу.

Боннінгтон до кінця сезону поєднуватиме дві ролі. Натомість в сезоні-2025 він, найімовірніше, стане гоночним інженером нового пілота команди. Співпраця менеджера з Хемілтоном розпочалася у 2013 році, коли британець змінив "Макларен" на "Мерседес".

У тандемі з "Боно" Хемілтон завоював 6 чемпіонських титулів. Боннінгтон розпочав кар'єру в F1 у "Хонді", що згодом трансформувалася в "Браун", а потім стала "Мерседесом". Він також був гоночним інженером ще двох чемпіонів – Дженсона Баттона та Міхаеля Шумахера.

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського графства Хартфордшир. Переможець британської Формули-Рено (2003), європейської Формули-3 (2005) та серії GP2 (2006).

Під егідою Формули-1 дебютував у сезоні-2007 за кермом "Макларена". У конкуренції з Фернандо Алонсо відразу ж повів боротьбу за чемпіонський титул, виграв 4 гран-прі та став віце-чемпіоном світу. На наступний рік уперше став чемпіоном. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і тріумфував у чемпіонаті ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом у F1 провів 346 гран-прі, в яких здобув 105 перемог, 201 раз зійшов на подіум, виграв 104 поули та показав 67 найшвидших кіл. Дитячий кумир британця – легендарний бразилець Айртон Сенна. Серед інтересів за межами спорту слід виокремити веганський активізм і мистецтво.

До слова, раніше Хемілтон тріумфував на Гран-прі Бельгії після дискваліфікації Расселла.

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