Хемілтон стартуватиме першим у Будапешті поруч із Ферстаппеном

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон на Гран-прі Угорщини здобув першу від сезону-2021 перемогу в кваліфікаційних заїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Британський пілот показав найкращий час на автодромі "Хунгарорінг". У фінальній спробі він проїхав коло за 1:16.609 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації виступи припинили пілоти "Вільямса" Сарджент і Албон, гонщик "Хааса" Магнуссен, Расселл ("Мерседес") і Цунода з "Альфа Таурі". Натомість у другому з боротьби вибули Гаслі ("Альпін"), пілот "Астон Мартіна" Стролл, Ріккардо з "Альфа Таурі", гонщик "Альпін" Окон і трохи несподівано Сайнс ("Феррарі").

У фінальному сегменті після перших спроб сформувалася трійка в складі представників "Ред Булла", "Мерседеса" та "Макларена" з Ферстаппеном, Хемілтоном і Норрісом відповідно. Тріо претендентів розділили трохи менше трьох десятих секунди.

А ось в останній чинний чемпіон покращити час не зумів. Натомість Норріс лише трохи скоротив відставання, а от Хемілтон проїхав коло на 0.003 секунди швидше. Далі стартуватимуть пілот "Макларена" Піастрі, Чжоу ("Альфа Ромео"), гонщик "Феррарі" Леклер, Боттас із "Альфа Ромео", Алонсо ("Астон Мартін"), другий пілот "Ред Булла" Перес і Хюлькенберг ("Хаас").

Гонка на околицях Будапешта відбудеться в неділю, 23 липня. Старт гонки призначений на 16:00 за київським часом. Тривалість – 70 кіл.